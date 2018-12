Primera División-Livestream: Eibar - Valencia am 15.12.

Vor den 6000 Zuschauern des Estadio Municipal de Ipurua wurde noch vor 2 Wochen das große Real Madrid mit 3:0 nach Hause geschickt. Am 16. Spieltag der Prmera Division ist der FC Valencia zu Gast. Ob die Blanquinegros wohl ein ähnliches Schicksl ereilt?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Eibar - Valencia am 15.12. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Celta Vigo - Leganes am 14.12. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 16. Spieltags in LaLiga ist Leganes zu Gast in Galicien bei Celta Vigo. Letzte Saison gewann in diesem Duell jeweils das Heimteam mit 1:0. Setzt Celta Vigo den Trend fort oder kann das Team von Mauricio Pellegrino im Estadio de Balaidos punkten?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Real Madrid - Rayo Vallecano am 15.12. um 01:00 Uhr

Rayo Vallecano ist zu Gast im Estadio Santiago Bernabeu am 16. Spieltag der Prmera Division. Trotz einer bisher eher dürftigen Leistung im Ligabetrieb spielen die Galaktischen zumindest vor eigener Kulisse konstant auf hohem Niveau. Rayo Vallecano gehört außerdem zu den schlechtesten Auswärtsteams der Liga erst einen Sieg konnte der Aufsteiger auswärts holen.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Jonas Hummels

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.