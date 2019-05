Primera División-Livestream: Celta Vigo - Rayo Vallecano am 18.05.

Absteiger Rayo Vallecano will in Vigo zumindest noch einen vernünftigen Saisonabschluss hinlegen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Celta Vigo - Rayo Vallecano am 18.05. um 20:45 Uhr!

Primera División Livestreams

Levante - Atletico Madrid am 18.05. um 13:00 Uhr

Es wird der große und tränenreiche Abschied von Atleticos Kapitän Diego Godin, der nach neun Jahren den Vizemeister verlässt.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

FC Sevilla - Bilbao am 18.05. um 16:15 Uhr

Beide Mannschaften sind voll dabei im Kampf um den Europapokal.

Real Madrid - Real Betis am 19.05. um 12:00 Uhr

Real hat schon vor dem letzten Spieltag so viele Liga-Spiele verloren wie seit 20 Jahren nicht mehr - und ohne einen abschließenden Heimsieg bliebe der Verein zum ersten Mal seit 2002 unter 70 Punkten.

Kommentator: Flo Hauser

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.