Primera División-Livestream: Bilbao - FC Barcelona am 10.02.

Am 23. Spieltag gastiert der FC Barcelona bei Athletic Bilbao. Seit zehn Spielen wartet Athletic auf einen Sieg gegen Barca und erzielte dabei nur vier Treffer. Für Barcelona soll das Duell nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Titel sein.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Sascha Bigalke



Primera División Livestreams

Valladolid - Villarreal am 08.02. um 21:00 Uhr

Die Partie zwischen Real Valladolid und dem FC Villarreal eröffnet den 23. Spieltag in LaLiga. Die Bilanz zwischen den Teams ist ausgeglichen: Von bisher 19 Duellen gewannen beide je acht Spiele, drei weitere Male trennten sie sich unentschieden.

Getafe - Celta Vigo am 09.02. um 13:00 Uhr

Im Coliseum Alfonso Perez treffen der FC Getafe und Celta Vigo aufeinander. Die Gäste warten seit Februar 2016 auf einen Sieg gegen Getafe.

FC Sevilla - Eibar am 10.02. um 18:30 Uhr

Der FC Sevilla empfängt SD Eibar. Die Gäste sind klarer Außenseiter, werden sich aber gerne an letzte Saison erinnern: Damals besiegten die Basken Sevilla 5:1.

Kommentator: Daniel Günther

