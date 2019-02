Primera División-Livestream: Atletico Madrid - Real Madrid am 09.02.

Das 222. Derbi Madrileno im Wanda Metropolitano! Real Madrid kommt in der aktuellen LaLiga-Saison ungewohnt gewöhnlich rüber. Stadtrivale Atletico ist in der Tabelle die Nummer eins in Madrid, verfolgt als einziges Team noch ernsthaft Barcelona. Besonders wichtig sind für die Fans in der Hauptstadt aber die direkten Duelle mit dem Stadtrivalen.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth



Primera División Livestreams

Valladolid - Villarreal am 08.02. um 21:00 Uhr

Die Partie zwischen Real Valladolid und dem FC Villarreal eröffnet den 23. Spieltag in LaLiga. Die Bilanz zwischen den Teams ist ausgeglichen: Von bisher 19 Duellen gewannen beide je acht Spiele, drei weitere Male trennten sie sich unentschieden.

Getafe - Celta Vigo am 09.02. um 13:00 Uhr

Im Coliseum Alfonso Perez treffen der FC Getafe und Celta Vigo aufeinander. Die Gäste warten seit Februar 2016 auf einen Sieg gegen Getafe.

Espanyol - Rayo Vallecano am 09.02. um 18:30 Uhr

Espanyol Barcelona empfängt am 23. Spieltag Aufsteiger Rayo Vallecano. Der Klub aus Madrid spielt wie erwartet einzig um den Klassenerhalt. Gegen Espanyol wird es jetzt ebenfalls hart: Ein Sieg aus den letzten sieben lautet Rayo Vallecanos Bilanz.

