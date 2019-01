Primera División-Livestream: Alaves - Valencia am 05.01.

Am 18. Spieltag in LaLiga gastiert der FC Valencia bei Deportivo Alaves. Das letzte Liga-Aufeinandertreffen im Estadio Mendizorrotza konnte Valencia mit 2:1 gewinnen, Ob die Los Ches diesen Erfolg wiederholen können, siehst du auf DAZN!



Zum Abschluss des 17. Spieltags empfängt Villareal die Königlichen von Real Madrid. Die Bilanz der letzten sechs Duelle ist ausgeglichen: jede Mannschaft konnte zwei Mal gewinnen, zwei weitere Male trennte man sich unentschieden. Wie es heute ausgeht, siehst Du auf DAZN.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

Am 18. Spieltag in LaLiga empfängt UD Levante den FC Girona. Beide Teams sind direkte Konkurrenten im Tabellenmittelfeld. Wer holt sich den Sieg und damit die wichtigen Punkte? Auf DAZN erfährst Du es.

Am 18. Spieltag in LaLiga begrüßt Huesca im Estadio El Alcoraz Real Betis. Bisher konnte Huesca noch nie ein Spiel gegen Betis gewinnen. Gelingt es nun im eigenen Stadion mit Unterstützung der Fans?

