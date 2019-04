Primera División-Livestream: Alaves - FC Barcelona am 23.04.

Gegen das Überraschungsteam aus Alaves will Barca den nächsten Schritt in Richtung 26. Meistertitel machen, die Gastgeber können die UEFA Europa League erreichen.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Alaves - FC Barcelona am 23.04. um 21:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Celta Vigo - Girona am 20.04. um 13:00 Uhr

Girona ist seit drei Spielen gegen das abstiegsbedrohte Celta Vigo ungeschlagen – mit einem Sieg hätten die Gäste in dieser Saison wohl keine Sorgen mehr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Eibar - Atletico Madrid am 20.04. um 16:15 Uhr

Zum bislang einzigen Mal gewann Eibar gegen Atletico im April 2001, und auch jetzt sind die Gäste klar favorisiert.

Kommentator: Matthias Naebers

Real Valladolid - Girona am 23.04. um 20:30 Uhr

Mit einem Sieg über den direkten Konkurrenten Valladolid kann Girona sich wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.