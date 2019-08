Primera División-Livestream: Alaves - Espanyol am 25.08.

Zweiter Spieltag, zweites Heimspiel für Deportivo Alaves im Estadio Mendizorrotza.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Alaves - Espanyol am 25.08. um 17:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Granada - FC Sevilla am 23.08. um 20:00 Uhr

Erstes Heimspiel für den Aufsteiger aus Granada: Die Andalusier landeten in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit auf dem 2. Platz und gehen in ihre insgesamt 24. Saison in der höchsten spanischen Spielklasse.

Kommentator: Ruben Zimmermann

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Levante - Villarreal am 23.08. um 22:00 Uhr

Derby in der Comunitat Valenciana: Nur etwas mehr als 60 Kilometer reist Villarreal an, in der Tabelle waren beide Teams in der vergangenen Saison ebenfalls dicht zusammen - Villarreal landete auf Platz 14, Levante auf 15.

Leganes - Atletico Madrid am 25.08. um 19:00 Uhr

Zum ersten Auswärtsspiel der Saison muss Atletico nur in den Madrider Vorort Leganes reisen und ist dort eindeutiger Favorit.

Kommentator: Matthias Naebers

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.