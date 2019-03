Primera División-Livestream: Alaves - Eibar am 09.03.

Um weiterhin am Kampf um die europäischen Plätze teilzunehmen, wäre für Alaves ein Dreier gegen Eibar wichtiger Schritt. Eibar hingegen möchte sich im Tabellenmittelfeld weiter behaupten.



Bilbao - Espanyol am 08.03. um 21:00 Uhr

Am 27. Spieltag in LaLiga ist Espanyol Barcelona zu Gast im San Mames bei Athletic Bilbao. Die Basken spielen eine solide Saison . Ein paar Siege aneinandergereiht, könnte daraus noch eine starke Saison werden, die in der Qualifikation für den Europapokal endet.

Atletico Madrid - Leganes am 09.03. um 16:15 Uhr

Sowohl zu Tabellenführer Barca als auch zum Dritten Real ist Atletico Madrids Abstand bereits verhältnismäßig groß. Sicher ist der zweite Platz deshalb noch lange nicht. Um überhaupt noch eine Chance auf den Titel zu haben, muss es jetzt ein Heimsieg sein gegen das kaum angsteinflößende Leganes.

Kommentator: Matthias Naebers

FC Barcelona - Rayo Vallecano am 09.03. um 18:30 Uhr

Für einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel braucht Barcelona einen sicheren Sieg gegen den Tabellenvorletzten. Rayo Vallecano bleibt nur die Verzweiflung des Außenseiters – reicht das für die Sensation?

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

