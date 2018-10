Primeira Liga-Livestream: Sporting Lissabon - Boavista am 28.10.

Portugisischer Spitzenfussball auf DAZN! Am 8. Spieltag empfängt Sporting CP den Boavista Porto.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sporting Lissabon - Boavista am 28.10. um 02:00 Uhr!

Primeira Liga Livestreams

Belenenses - Benfica am 27.10. um 02:00 Uhr

Der 8. Spieltag der Primeira Liga hält das Duell OS Belenenses gegen Benfica Lissabon bereit. Nach fünf Spielen steht Benfica an der Tabellenspitze, während Belenenses noch keinen Sieg vorweisen kann. Der direkte Vergleich spricht für sich, das letzte Spiel in dem Benfica als Verlierer vom Platz gegangen ist fand 2007 statt.

Kommentator: Marcel Seufert

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.