Premier League-Livestream: Wolverhampton - Newcastle am 11.02.

26. Spieltag in der Premier League, die Wolverhampton Wanderers empfangen Newcastle United. Im Hinspiel setzten sich sich die Wolves von Nuno Espirito Santo 2:1 durch. Newcastle hängt noch immer unten in der Tabelle und braucht jetzt auswärts Tore – etwas, das der Mannschaft bislang sehr schwerfällt in dieser Saison.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Moritz Volz



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Wolverhampton - Newcastle am 11.02. um 21:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Fulham - Man United am 09.02. um 13:30 Uhr

26. Spieltag in der Premier League. Manchester United gastiert im Craven Cottage beim FC Fulham. In der Hinrunde siegte United 4:1, damals noch unter Ex-Coach Jose Mourinho. Kann Ole Gunnar Solskjaer mit den Red Devils den deutlichen Erfolg wiederholen?

Kommentator: Tino Polster / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Liverpool - Bournemouth am 09.02. um 16:00 Uhr

Verfolge den 26. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Die Red Devils empfangen in Anfield den AFC Bournemouth. Das letzte Ligaspiel gegen Bournemouth gewann Jürgen Klopps Team auswärts 4:0. Im Kampf um den Meistertitel muss das für Liverpool eigentlich eine klare Sache sein.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Man City - Chelsea am 10.02. um 17:00 Uhr

Top-Duell am 26. Spieltag der Premier League. Chelsea ist zu Gast bei Manchester City. Und das Team von Maurizio Sarri weiß, wie man den amtierenden Meister schlägt: In der Hinrunde entschieden die Londoner die Begegnung 2:0 für sich. Ob das Team von Pep Guardiola sich im zweiten Duell der Saison für die Niederlage im Dezember revanchiert, erfährst du hier.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 16:45 Uhr.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.