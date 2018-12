Premier League-Livestream: Wolverhampton - Chelsea (Delayed) am 05.12.

Am 15. Spieltag der Premier League reist Chelsea nach Wolverhampton. Die Wolves spielen bisher eine erfolgreiche Saison, können sie auch gegen den Favoriten aus London überraschen?

Kommentator: Max Zobel



Liverpool - Everton am 02.12. um 01:00 Uhr

Das 214. Merseyside Derby live auf DAZN! Liverpool trifft am 14. Spieltag auf Everton. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen gab es zwar noch eine Punkteteilung, der bislang letzte Sieg gelang den Toffees allerdings vor über acht Jahren. Keine einfache Aufgabe gegen die heimstarken Jungs von Jürgen Klopp. Vorberichte ab 17:00 Uhr

Moderation: Daniel Herzog / Kommenator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

West Ham - Cardiff (DELAYED) am 04.12. um 01:00 Uhr

West Ham United empfängt am 15. Spieltag im Olympiastadion von London Cardiff City. Der Aufsteiger aus Wales sucht noch nach der Form und hängt aktuell im Tabellenkeller fest. Die Gastgeber aus London sind davon auch nicht allzu weit entfernt. Mit einem Sieg verschaffen sie sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen, ein Erfolg der Waliser würde die untere Tabellenregion noch enger zusammenschieben.

Kommentator: Jogi Hebel

Man United - Arsenal am 05.12. um 01:00 Uhr

15. Spietag: Manchester United gegen den FC Arsenal! Es ist das erste Duell seit 1986, in dem weder Sir Alex Ferguson noch Arsène Wenger an der Seitenlinie stehen. Der neue Gunners-Coach Unai Emery konnte gegen die Top-Teams der Liga bisher noch nicht überzeugen. José Mourinho kämpft mit seinen Red Devils dagegen um den Anschluss an die internationalen Plätze. Live auf DAZN!

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

