Premier League-Livestream: West Ham - Liverpool am 04.02.

Zum Abschluss des 25. Spieltages der Premier League gastiert der FC Liverpool im London Stadium bei West Ham United. Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft geht die wilde Reise in Richtung Meistertitel weiter, jeder Ausrutscher tut weh. In dieser Saison überzeugt Liverpool vor allem defensiv. Für West Hams Angriff eine Riesen-Herausforderung.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Premier League Livestreams

Chelsea - Huddersfield am 02.02. um 01:00 Uhr

An der Stamford Bridge empfängt der FC Chelsea Huddersfield Town. In der Premier League gewann Huddersfield noch noch nie gegen die Blues. Und auch diesmal sind die Voraussetzungen schlecht für die Mannschaft von Jan Siewert, die in der Tabelle einfach nicht entscheidend nach oben kommt.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sascha Bigalke

Leicester - Man United am 03.02. um 01:00 Uhr

Am 25. Spieltag in der Premier League ist Manchester United zu Gast bei Leicester City. Ole Gunnar Solskjaer United neu belebt, in Leicester folgt jetzt ein gern gesehener Gegner aus seiner Sicht. Von den letzten acht Begegnungen verlor Man United keine einzige.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl

