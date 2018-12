Premier League-Livestream: Watford - Man City am 04.12.

Der 15. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Die Sky Blues sind zu Gast beim FC Watford. Die letzten zwei Heimspiele gegen Man City verlor Watford insgesamt mit 0:11 Toren. Können die Citizens erneut ein Schützenfest feiern oder stechen die Hornets diesmal zu?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Watford - Man City am 04.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Liverpool - Everton am 02.12. um 01:00 Uhr

Das 214. Merseyside Derby live auf DAZN! Liverpool trifft am 14. Spieltag auf Everton. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen gab es zwar noch eine Punkteteilung, der bislang letzte Sieg gelang den Toffees allerdings vor über acht Jahren. Keine einfache Aufgabe gegen die heimstarken Jungs von Jürgen Klopp. Vorberichte ab 17:00 Uhr

Moderation: Daniel Herzog / Kommenator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

West Ham - Cardiff (DELAYED) am 04.12. um 01:00 Uhr

West Ham United empfängt am 15. Spieltag im Olympiastadion von London Cardiff City. Der Aufsteiger aus Wales sucht noch nach der Form und hängt aktuell im Tabellenkeller fest. Die Gastgeber aus London sind davon auch nicht allzu weit entfernt. Mit einem Sieg verschaffen sie sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen, ein Erfolg der Waliser würde die untere Tabellenregion noch enger zusammenschieben.

Kommentator: Jogi Hebel

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.