Premier League-Livestream: Watford - Burnley (Delayed) am 07.04.

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 2 MLB Live Rays @ Yankees MLB Live Red Sox @ Marlins MLB Live Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen CEV Champions League Volley Lube -

Trient MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Super Liga Roter Stern -

Zemun Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 DBU Pokalen SonderjyskE -

Brondby MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Copa Libertadores Estudiantes -

Santos World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 2 MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Primeira Liga Setubal -

Benfica MLB Cubs @ Brewers Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 3 IndyCar Series Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix J1 League Gamba Osaka -

Kobe Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Primera División Levante -

Las Palmas Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng BSL Anadolu Efes -

Besiktas Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Premiership Exeter -

Gloucester Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo NBA Mavericks @ 76ers Primeira Liga FC Porto -

Aves Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 MLB Athletics @ Angels Superliga Talleres -

Independiente Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs Primera División Villarreal -

Bilbao MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants CEV Champions League Friedrichshafen -

Kedzierzyn-Kozle Championship Aston Villa -

Cardiff MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers J1 League Kobe -

Urawa Super Liga Roter Stern -

Partizan MLB Astros @ Twins Championship Wolverhampton -

Derby County MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield MLB Pirates @ Cubs Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale MLB Braves @ Cubs Premiership Newcastle -

Sale Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese BSL Besiktas -

Gaziantep Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo MLB Yankees @ Tigers Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs Pro14 Leinster -

Treviso Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) MLB Angels @ Royals J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Liga ACB Saski Baskonia -

Teneriffa Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham FIA World Rallycross Championship 1. Lauf: Barcelona Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Superliga Bröndby -

Kopenhagen Premiership Saracens -

Bath Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Liga ACB Malaga -

Barcelona Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale Primeira Liga Benfica -

FC Porto MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco IndyCar Series Toyota Grand Prix of Long Beach Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets

Der FC Burnley ist sicherlich die Überraschung der Premier-League-Saison 2017/2018. Eigentlich ein klarer Abstiegskandidat stehen die Clarets im gesicherten Mittelfeld der Liga. Hält der Höhenflug auch in Watford an?



Premier League Livestreams

Everton - Liverpool am 07.04. um 13:30 Uhr

Merseyside-Derby am 33. Spieltag der Premier League! Liverpool will nächstes Jahr in der Champions League an den Start gehen, Everton möchte seinem Rivalen das Leben aber so schwer wie möglich machen. Wer setzt sich am Ende durch?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zenit Sankt Petersburg - Krasnodar am 07.04. um 15:30 Uhr

Russische Premier League live auf DAZN! Zenit Sankt Petersburg empfängt am 25. Spieltag Krasnodar.

Bournemouth - Crystal Palace (Delayed) am 07.04. um 23:00 Uhr

In den einzigen beiden Heimspielen gegen Palace in der Premier League holte Bournemouth nur einen Punkt und erzielte keinen Treffer. Haben die Fans im Vitality Stadium diesmal Grund zu jubeln?

Kommentator: Lukas Stauss

