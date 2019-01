Premier League-Livestream: Tottenham - Newcastle am 02.02.

Am 25. Spieltag der Premier League empfangen die Spurs das Team aus Newcastle. In Wembley spricht von der Tabelle her alles für die Gastgeber aus London gegen das abstiegsbedrohte Team von Rafael Benitez.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Tottenham - Newcastle am 02.02. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Liverpool - Leicester am 30.01. um 01:00 Uhr

Der Sensationsmeister von 2016 reist zum - kommenden Meister? Die Anfield Road empfängt Leicester City am 24. Spieltag der Premier League. Liverpool spürt mit jedem Spiel den Druck noch mehr, die Sehnsucht der Fans nach 29 Jahren ist unermesslich.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Chelsea - Huddersfield am 02.02. um 01:00 Uhr

An der Stamford Bridge empfängt der FC Chelsea Huddersfield Town. In der Premier League gewann Huddersfield noch noch nie gegen die Blues. Und auch diesmal sind die Voraussetzungen schlecht für die Mannschaft von Jan Siewert, die in der Tabelle einfach nicht entscheidend nach oben kommt.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Michael Hofmann

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.