Premier League-Livestream: Tottenham - Leicester am 10.02.

Tottenham empfängt am 26. Spieltag der Premier League Leicester City im Wembley Stadium. Aus Sicht der Gastgeber bringt jeder Punktverlust gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld die Teilnahme an der Champions League in Gefahr - die Spurs brauchen also einen Heimsieg.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Tobi Gensler



Premier League Livestreams

Fulham - Man United am 09.02. um 13:30 Uhr

26. Spieltag in der Premier League. Manchester United gastiert im Craven Cottage beim FC Fulham. In der Hinrunde siegte United 4:1, damals noch unter Ex-Coach Jose Mourinho. Kann Ole Gunnar Solskjaer mit den Red Devils den deutlichen Erfolg wiederholen?

Kommentator: Tino Polster / Experte: Moritz Volz

Liverpool - Bournemouth am 09.02. um 16:00 Uhr

Verfolge den 26. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Die Red Devils empfangen in Anfield den AFC Bournemouth. Das letzte Ligaspiel gegen Bournemouth gewann Jürgen Klopps Team auswärts 4:0. Im Kampf um den Meistertitel muss das für Liverpool eigentlich eine klare Sache sein.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Man City - Chelsea am 10.02. um 17:00 Uhr

Top-Duell am 26. Spieltag der Premier League. Chelsea ist zu Gast bei Manchester City. Und das Team von Maurizio Sarri weiß, wie man den amtierenden Meister schlägt: In der Hinrunde entschieden die Londoner die Begegnung 2:0 für sich. Ob das Team von Pep Guardiola sich im zweiten Duell der Saison für die Niederlage im Dezember revanchiert, erfährst du hier.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 16:45 Uhr.

