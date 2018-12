Premier League-Livestream: Tottenham - Bournemouth (Delayed) am 26.12.

Am Boxing Day empfängt Tottenham die Gäste aus Bournemouth. Es ist der 19. und auch der vorletzte Spieltag des Jahres. Die Gäste konnten aus den bisherigen sechs Premier-League-Duellen nur lediglich ein mageres Pünktchen gegen die Spurs holen. Wer sich den Sieg holt und somit mit einem Erfolgserlebnis in den letzten Spieltag des Kalenderjahres geht, erfährst du hier!

Kommentator: Jogi Hebel



Premier League Livestreams

Everton - Tottenham am 23.12. um 01:00 Uhr

Im Goodison Park wird der 18. Spieltag der Premier League abgeschlossen. Dabei empfängt der FC Everton Tottenham Hotspur. Die Toffees warten seit elf Spielen auf einen Sieg gegen die Spurs. Können sie sich und den Fans kurz vor Weihnachten nun ein Geschenk machen und einen Sieg gegen den Favoriten einfahren? Auf DAZN erfährst du es!

Kommentator: Tino Polster / Experte: Michael Hofmann

Fulham - Wolverhampton am 26.12. um 01:00 Uhr

Aufsteiger-Duell am 19. Spieltag der Premier League. Der FC Fulham empfängt die Wolverhampton Wanderers. In der zweiten englischen Liga endete die letzte Begegnung 2:0 für die Cottagers. Wie sich das Team um Andre Schürrle in der Premier League gegen die Wolves schlägt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Benny Lauth

