Premier League-Livestream: Southampton - Tottenham am 09.03.

Die Spurs sind zu Gast im St. Mary's Stadium bei Southampton. Seit fünf Partien ist Tottenham gegen die Saints ungeschlagen. Ob sich das Team von Ralph Hasenhüttl endlich mal wieder durchsetzen kann, erfährst du auf DAZN.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Tobi Gensler



Premier League Livestreams

Crystal Palace - Brighton am 09.03. um 13:30 Uhr

Das Hinspiel gewann Brighton 3:1, obwohl es mehr als eine Stunde lang in Unterzahl spielte. Palace liegt in der Tabelle nur knapp vor den Gästen, beide können sich des Klassenerhalts noch nicht sicher sein.

Kommentator: Uwe Morawe

Man City - Watford am 09.03. um 18:30 Uhr

Der FC Watford ist zu Gast im Etihad Stadium bei Manchester City. Die Citizens haben den Hornets allein in den letzten vier Duellen 15 Tore eingeschenkt. Die Gäste gehören immerhin zum "Best of the Rest" hinter den Top 6 der Premier League und könnten in der kommenden Saison international spielen.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth

