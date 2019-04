Premier League-Livestream: Southampton - Liverpool am 05.04.

Auf der Ostalb war es, im Oktober 2012, da trafen Ralph Hasenhüttl und Jürgen Klopp zum bisher einzigen Mal aufeinander: Hasenhüttls VfR Aalen verlor im Pokal 1:4 gegen Klopps BVB. Am 33. Spieltag begegnen sie sich jetzt in England, beide höchst angespannt im Abstiegs- beziehungsweise Meisterschaftskampf.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Southampton - Liverpool am 05.04. um 21:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Wolverhampton - Man United am 02.04. um 20:45 Uhr

Im Kampf um die Champions-League-Plätze ist für United am 33. Spieltag ein Sieg gegen die Außenseiter aus Wolverhampton dringend nötig. Zudem kann sich Manchester United im Molineux Stadium für die Niederlage im FA-Cup-Viertelfinale revanchieren.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Tottenham - Crystal Palace am 03.04. um 20:45 Uhr

Knapp ein halbes Jahr später und mit 742 Millionen Euro rund 60 Prozent teurer als zunächst geplant – aber jetzt ist es fertig: Tottenham bestreitet sein erstes Pflichtspiel im neuen Stadion, eines der modernsten der Welt.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 20:35 Uhr.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.