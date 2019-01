Premier League-Livestream: Southampton - Crystal Palace (Delayed) am 30.01.

Am 24. Spieltag der Premier League ist Crystal Palace zu Gast beim FC Southampton im St. Mary’s Stadium. Das Hinspiel gewannen die Saints 2:0 in London. Ist die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl auch heute erfolgreich?

Kommentator: Michael Birk



Premier League Livestreams

Man United - Burnley (Delayed) am 29.01. um 01:00 Uhr

Der FC Burnley ist zu Gast im Old Trafford am 24. Spieltag der Premier League. Das Hinspiel im September gewann Manchester United dank zweier Tore von Romelu Lukaku. Damals saß noch Jose Mourinho auf der Trainerbank. Mit Ole Gunnar Solskjaer tritt United bislang bosshaft wie zu deutlich besseren Zeiten auf.

Kommentator: Jogi Hebel

Liverpool - Leicester am 30.01. um 01:00 Uhr

Der Sensationsmeister von 2016 reist zum - kommenden Meister? Die Anfield Road empfängt Leicester City am 24. Spieltag der Premier League. Liverpool spürt mit jedem Spiel den Druck noch mehr, die Sehnsucht der Fans nach 29 Jahren ist unermesslich.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

