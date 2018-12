Premier League-Livestream: Newcastle - Fulham (Delayed) am 22.12.

Der FC Fulham gastiert am 18. Spieltag bei Newcastle United. Die Gäste aus London um Andre Schürrle finden in dieser Saison einfach nicht in die Erfolgsspur. Rafa Benítez, Trainer der Magpies aus Newcastle, wird dafür sorgen wollen, dass dies auch so bleibt. Wer sich in diesem Duell durchsetzt, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Mannie Winter



Den 18. Spieltag der Premier League eröffnet Jürgen Klopps FC Liverpool im Molineux Stadium bei den Wolverhampton Wanderers. Vor knapp sieben Jahren trafen beide Teams zuletzt in der Liga aufeinander. Die Reds konnten damals einen 3:0-Auswärtssieg feiern. Können Mohamed Salah und Co. erneut auf fremden Platz triumphieren?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Helge Payer. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Im Olympiastadion London empfängt West Ham United den FC Watford. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld und können deshalb die Punkte gut gebrauchen. Erst recht, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Ein Duell auf Augenhöhe also. Wer sich durchsetzt, siehst Du auf DAZN.

Kommentator: David Macour

