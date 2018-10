Premier League-Livestream: Man Utd - Newcastle am 06.10.

8. Premier League Spieltag auf DAZN! Manchester trifft auf Newcastle im Old Trafford. Im vergangenen Jahr verloren die Jungs von Jose Mourinho gegen Newcastle. Eine von insgesamt nur zwei Niederlagen in der gesammten Saison!

Brighton empfängt zum Start in den 8. Spieltag der EPL West Ham United. Die Seagulls gewannen in der vergangen Spielzeit, ihrer Premierensaison in der Premier League, beide direkten Duelle gegen die Londoner und schossen jeweils 3 Tore. Kann Brighton & Hove ihre gute Bilanz gegen die Hammers fortsetzen?

Am 8. Spieltag der Premier League treffen die Tottenham Hotspurs im Webley Stadium auf Cardiff City. Seit Gründung der Premier League 1992 hat Cardiff noch nie ein Pflichtspiel gegen die Spurs gewonnen. Harry Kane und co. werden alles dafür tun, dass diese Serie bestehen bleibt. Die ganze Partie siehst Du hier auf DAZN!

Bester Englischer Fussball auf DAZN! Im King Power Stadium gastiert der FC Everton bei Leicester City. Nach eine, durchschnittlichen Saisonstart gilt es für beide Mannschaften den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verpassen. Das ganze Spiel findest Du hier.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.