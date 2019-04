Premier League-Livestream: Man United - West Ham am 13.04.

Drei Pleiten aus den letzten vier Pflichtspielen: United sucht den Zauber der ersten Spiele unter Ole Gunnar Solskjaer, um aus aktuell Platz 6 noch Platz 4 zu machen.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Michael Hofmann



Premier League Livestreams

Leicester - Newcastle am 12.04. um 21:00 Uhr

Die Gäste von Trainer Rafael Benitez warten seit acht Auswärtsspielen auf einen Sieg und drohen bei einer weiteren Pleite näher an Rang 18 heranzurutschen.

Kommentator: Nico Seepe

Tottenham - Huddersfield am 13.04. um 13:30 Uhr

Kampf um die Champions League: Tottenham droht seinen Platz unter den Top 4 nach zu vielen Punktverlusten zu verspielen, Huddersfield ist bereits abgestiegen.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sebastian Kneißl

Burnley - Cardiff am 13.04. um 16:00 Uhr

Wer hier ausrutscht, droht direkt in die 2. Liga zu stürzen: Oberhalb der bereits abgestiegenen Huddersfield und Fulham kann sich womöglich nur einer dieser beiden retten.

Kommentator: Jogi Hebel

