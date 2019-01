Premier League-Livestream: Man United - Burnley (Delayed) am 29.01.

Der FC Burnley ist zu Gast im Old Trafford am 24. Spieltag der Premier League. Das Hinspiel im September gewann Manchester United dank zweier Tore von Romelu Lukaku. Damals saß noch Jose Mourinho auf der Trainerbank. Mit Ole Gunnar Solskjaer tritt United bislang bosshaft wie zu deutlich besseren Zeiten auf.

Kommentator: Jogi Hebel



Der 24. Spieltag auf der Insel! Manchester City ist zu Gast im St. James' Park in Newcastle. Für Pep Guardiolas Citizens kann es im Kampf um die Meisterschaft nur SIege, Siege, Siege geben. Die letzte Niederlage in der Premier League gegen die Magpies liegt über 13 Jahre zurück.

Moderator: Sascha Bandermann / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

