Premier League-Livestream: Man United - Bournemouth am 30.12.

Zum Abschluss des 20. Spieltags und damit letzten Spiel der Premier League im Jahr 2018 treffen Manchester United und der AFC Bournemouth aufeinander. Im Old Trafford konnten die Cherries noch nie gewinnen. Ob das so bleibt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Jan Platte / Experte: Tobias Schweinsteiger



Southampton - West Ham am 27.12. um 01:00 Uhr

Zum Abschluss des 19. Spieltages der Premier League empfängt Southampton die Londoner Mannschaft von West Ham United. Für Southampton gilt es die Abstiegszone schnellstmöglich zu verlassen. Ob der neue Coach der Saints, Ralph Hasenhüttl, in seinem zweiten Heimspiel im St. Mary's Stadium punkten kann, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Watford - Newcastle (Delayed) am 29.12. um 01:00 Uhr

Der FC Watford empfängt am 20. Spieltag der Premier League Newcastle United an der Vicarage Road. Das Team von Rafael Benitez hatte zuletzt Probleme bei Watford. Der letzte Auswärtssieg gegen Watford ist über acht Jahre her. Ob sie diesen Fluch brechen oder die Hornets wieder zustechen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller

Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12. um 01:00 Uhr

Im Turf Moor empfängt der FC Burnley am 20. Spieltag der Premier League West Ham United. Die Hammers konnten das Hinrundenspiel 4:2 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze war damals der Brasilianer Felipe Anderson, der im Sommer von lazio Rom verpflichtet wurde. Auf DAZN erfährst du, ob er erneut knipsen kann.

Kommentator: Christian Rupp

