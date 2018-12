Premier League-Livestream: Liverpool - Newcastle (Delayed) am 26.12.

Die Reds empfangen am 19. Spieltag Newcastle United. Es ist auch das Duell zweier Trainer-Schwergewichte, Jürgen Klopp gegen den ehemaligen LFC-Trainer Rafael Benitez. Der Spanier ist nicht der Lieblingsgegner für Kloppo, in fünf Partien standen sich die beiden bisher gegenüber. Der Deutsche holte dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Wer holt sich im sechsten Duell den Sieg mit seinem Team?

Kommentator: Uli Hebel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Liverpool - Newcastle (Delayed) am 26.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Fulham - Wolverhampton am 26.12. um 01:00 Uhr

Aufsteiger-Duell am 19. Spieltag der Premier League. Der FC Fulham empfängt die Wolverhampton Wanderers. In der zweiten englischen Liga endete die letzte Begegnung 2:0 für die Cottagers. Wie sich das Team um Andre Schürrle in der Premier League gegen die Wolves schlägt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Benny Lauth

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.