Premier League-Livestream: Liverpool - Fulham am 11.11.

Der 12. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Der FC Liverpool empfängt den FC Fulham an der Anfield Road. Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Reds 2014 mit 3:2 dank eines Elfmeters durch Steven Gerrard in der Nachspielzeit für sich entscheiden. Kann der Aufsteiger und Underdog erneut der Top-Elf von Jürgen Klopp Paroli bieten?

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Jan Platte / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 12:45 Uhr.



Crystal Palace muss am 12. Spieltag gegen Tottenham ran. In den letzten sechs direkten Premier-League-Duellen gingen immer die Spurs als Sieger vom Platz. Ob die Eagles den Gästen um Torjäger Harry Kane diesmal etwas entgegenzusetzen haben, siehst du hier live auf DAZN!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Der 12. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Ein Derby mit einer langen Geschichte. Zur ersten Auflage des Manchester Derby kam es am 12. November 1881. Es ist nun das 177. Aufeinandertreffen. Beim letzten Ligaspiel konnte sich United dank Smalling mit 3:2 im Etihad Stadium durchsetzen. Wer hat dieses Mal die Nase vorn?

Kommentator: Marco Hagemann / Moderator: Alexander Schlüter / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:15 Uhr.

