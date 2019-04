Premier League-Livestream: Liverpool - Chelsea am 14.04.

Topspiel an der Anfield Road: Um sich im Fernduell mit Manchester City nicht womöglich entscheidend zu verschlucken, muss Liverpool zum ersten Mal seit sieben Jahren ein Premier-League-Heimspiel gegen Chelsea gewinnen.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:15 Uhr.



Premier League Livestreams

Leicester - Newcastle am 12.04. um 21:00 Uhr

Die Gäste von Trainer Rafael Benitez warten seit acht Auswärtsspielen auf einen Sieg und drohen bei einer weiteren Pleite näher an Rang 18 heranzurutschen.

Kommentator: Nico Seepe

Tottenham - Huddersfield am 13.04. um 13:30 Uhr

Kampf um die Champions League: Tottenham droht seinen Platz unter den Top 4 nach zu vielen Punktverlusten zu verspielen, Huddersfield ist bereits abgestiegen.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sebastian Kneißl

Crystal Palace - Man City am 14.04. um 15:05 Uhr

Für die Gastgeber geht es nur noch darum, nicht mehr in den Abstiegskampf zu fallen – Vorteil für City, das den vierten Meistertitel in den letzten acht Jahren holen möchte?

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth

