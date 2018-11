Premier League-Livestream: Huddersfield - Brighton (Delayed) am 01.12.

Huddersfield braucht dringend Punkte im Abstiegskampf! An diesem 14. Spieltag soll im Heimspiel gegen Brighton deshalb der nächste Dreier her. Die Chancen stehen nicht schlecht, immerhin hat Huddersfield die letzten beiden Heimspiele nicht verloren und Brighton die letzten beiden Auswärtsspiele nicht gewinnen können. Holt sich das Team von David Wagner den wichtigen Sieg?

Kommentator: Lukas Stauss



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Huddersfield - Brighton (Delayed) am 01.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Cardiff - Wolverhampton am 30.11. um 01:00 Uhr

Der 14. Spieltag der Premier League auf DAZN! Den Anfang machen die Aufsteiger Cardiff und Wolverhampton. Letzte Saison, in der zweiten Liga, gingen die beiden Begegnungen an die jeweilige Gastmannschaft. Kann Cardiff den Heimvorteil nutzen oder die Wolves erneut auswärts im Cardiff City Stadium zuschlagen?

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Man City - Bournemouth am 01.12. um 01:00 Uhr

Manchester City empfängt am 14. Spieltag der Premier League Bournemouth. City ist mit Liverpool das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Gelingt den Gästen aus Bournemouth die Überraschung? Die Antwort gibts hier!

Kommentator: Ruben Zimmermann / Experte: Sebastian Kneißl

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.