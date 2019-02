Premier League-Livestream: Fulham - Chelsea am 03.03.

West-London-Derby im Craven Cottage: Fulham empfängt den FC Chelsea. Fulham steht schon wieder an der Rolltreppe hinunter zur Championship, nachdem der Verein erst im letzten Jahr aufstieg. Im FC Chelsea ist am 29. Spieltag ein harter Brocken zu Gast.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Moritz Volz



Tottenham - Arsenal am 02.03. um 13:30 Uhr

Wie kaum ein anderes Spiel in England ist das Duell zwischen Tottenham und Arsenal von herzhafter Abneigung geprägt - North London Derby! Arsenals Defensive gehört zu den schwächsten der Teams, die um Europa spielen. Soll es Emerys Elf in Wembley nicht gehen wie dem BVB, muss sich der Trainer etwas einfallen lassen.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 13:15 Uhr.

Bournemouth - Man City am 02.03. um 16:00 Uhr

Bournemouth empfängt zum 29. Spieltag Manchester City im Vitality Stadium. In den bisherigen sieben Partien erzielte der AFC erst drei Treffer gegen das Team von Pep Guardiola. City entschied alle bisherigen Begegnungen für sich und muss im Titelrennen auch so weitermachen.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Ralph Gunesch

Everton - Liverpool am 03.03. um 17:15 Uhr

Das "Friendly Derby" war in den letzten Jahren vor allem zu Liverpool freundlich: Den letzten Sieg für Everton gab es 2010. Am 29. Spieltag muss Jürgen Klopps Mannschaft diese Serie von 18 ungeschlagenen Duellen im Goodison Park ausbauen - denn Meister wird nur, wer am großen Punkte-Regal nichts fallenlässt.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:00 Uhr.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.