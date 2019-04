Premier League-Livestream: Fulham - Cardiff am 27.04.

Cardiff braucht beim bereits abgestiegenen Fulham einen Sieg, sonst könnte es nur ein Jahr nach dem Aufstieg zurück in die Championship gehen.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Fulham - Cardiff am 27.04. um 16:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Man United - Man City am 24.04. um 21:00 Uhr

Nie brannte das Manchester-Derby in den letzten Jahren derart heiß: United spürt den Druck im Kampf um die UEFA Champions League, City steckt im gnadenlosen Titel-Duell mit Liverpool.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Liverpool - Huddersfield am 26.04. um 21:00 Uhr

Der sichere Absteiger zu Gast an der Anfield Road: Drei Punkte sind für Liverpool ein Muss im Kampf um den Titel.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Jan Platte / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Brighton - Newcastle am 27.04. um 18:30 Uhr

Newcastle reist am 36. Spieltag nach Brighton in das Amex Stadium.

Kommentator: Christian Rupp

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.