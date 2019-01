Premier League-Livestream: Everton - Bournemouth am 13.01.

Am 22. Spieltag der Premier League empfängt Everton den AFC Bournemouth. In den bisherigen sieben Liga-Duellen seit 2015 konnte nie das Auswärtsteam gewinnen. Schafft Bournemouth heute die Premiere?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Helge Payer



Premier League Livestreams

Leicester - Southampton (Delayed) am 12.01. um 01:00 Uhr

Leicester City bittet im heimischen King Power Stadium Southampton zum Duell. Der Gäste-Trainer Ralph Hasenhüttl will so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller der Premier League heraus. Gegen das gefestigte Team von Claude Puel wird es aber mit einem Sieg schwer werden. Kann der Deutsche mit seinem Team trotzdem etwas mitnehmen?

Tottenham - Man United am 13.01. um 01:00 Uhr

Im Wembley-Stadion steigt der Kracher zwischen Tottenham und Manchester United. Die Red Devils finden nach dem Trainerwechsel unter dem neuen Coach Solskjaer immer besser in die Spur. Und auch die Londoner konnten in den letzten Wochen den Anschluss an die Tabellenspitze wiederherstellen. Wer sich heute durchsetzt, siehst Du auf DAZN!

