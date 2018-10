Premier League-Livestream: Crystal Palace - Wolverhampton (DELAYED) am 06.10.

Der 8. Spieltag in der Premier League auf DAZN! Im alterwürdigen Selhurst Park erwartet Crystal Palace die Mannschaft der Wolverhampton Wanderers. Zuletzt begegnete man sich vor 5 Jahren in Englands zweiter Spielklasse. Die Eagles konnten sich damals mit 3:1 durchsetzen.

Kommentator: Corni Krüger



Premier League Livestreams

Brighton - West Ham am 05.10. um 21:00 Uhr

Brighton empfängt zum Start in den 8. Spieltag der EPL West Ham United. Die Seagulls gewannen in der vergangen Spielzeit, ihrer Premierensaison in der Premier League, beide direkten Duelle gegen die Londoner und schossen jeweils 3 Tore. Kann Brighton & Hove ihre gute Bilanz gegen die Hammers fortsetzen?

Tottenham - Cardiff am 06.10. um 16:00 Uhr

Am 8. Spieltag der Premier League treffen die Tottenham Hotspurs im Webley Stadium auf Cardiff City. Seit Gründung der Premier League 1992 hat Cardiff noch nie ein Pflichtspiel gegen die Spurs gewonnen. Harry Kane und co. werden alles dafür tun, dass diese Serie bestehen bleibt. Die ganze Partie siehst Du hier auf DAZN!

Leicester - Everton (DELAYED) am 06.10. um 23:00 Uhr

Bester Englischer Fussball auf DAZN! Im King Power Stadium gastiert der FC Everton bei Leicester City. Nach eine, durchschnittlichen Saisonstart gilt es für beide Mannschaften den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verpassen. Das ganze Spiel findest Du hier.

