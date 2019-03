Premier League-Livestream: Chelsea - Wolverhampton am 10.03.

Am 30. Spieltag empfängt der FC Chelsea in Englands höchster Spielklasse die Wolves. Für Chelsea gerät nach zu vielen schwachen Ergebnissen zuletzt die Champions League in Gefahr. Wolverhampton liegt von der Platzierung her nur knapp Platz hinter Chelsea auf Rang 7, beide Vereine trennen aber 13 Punkte.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Tobi Gensler



Crystal Palace - Brighton am 09.03. um 13:30 Uhr

Das Hinspiel gewann Brighton 3:1, obwohl es mehr als eine Stunde lang in Unterzahl spielte. Palace liegt in der Tabelle nur knapp vor den Gästen, beide können sich des Klassenerhalts noch nicht sicher sein.

Kommentator: Uwe Morawe

Southampton - Tottenham am 09.03. um 16:00 Uhr

Die Spurs sind zu Gast im St. Mary's Stadium bei Southampton. Seit fünf Partien ist Tottenham gegen die Saints ungeschlagen. Ob sich das Team von Ralph Hasenhüttl endlich mal wieder durchsetzen kann, erfährst du auf DAZN.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Tobi Gensler

Arsenal - Man United am 10.03. um 17:30 Uhr

Streiten sich zwei Großclubs um die Champions League, frohlockt der neutrale Fan. Arsenal und Manchester United: Einer wird wohl am Ende der Saison aus den Top 4 geflogen sein. Schön, wenn man dem direkten Konkurrenten auf dem Weg nach unten helfen kann.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 17:15 Uhr.

