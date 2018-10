Premier League-Livestream: Chelsea - Man United am 20.10.

Zum Auftakt des 9. Spieltags siehst du das Gipfeltreffen zwischen dem FC Chelsea und Manchester United live auf DAZN! Der viel kritisierte Jose Mourinho kehrt also mal wieder an die Stamford Bridge zurück. Mit Chelsea erwartet ihn ein harter Gegner. In den letzten zwölf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, blieb das jeweilige Auswärtsteam immer sieglos!

Kommentator: Marco Hagemann / Moderator: Alex Schlüter (Vorlauf ab 13:15 Uhr).



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Chelsea - Man United am 20.10. um 02:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Man City - Burnley am 20.10. um 02:00 Uhr

Der 9. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Im Etihad Stadion empfängt der amtierende englische Meister den FC Burnley. Es ist die 89. Begegnung beider Vereine. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga Anfang Februar trennte man sich mit einem 1:1 Unentschieden. Kann Trainer Sean Dyche mit seinen Clarets die Citizens ärgern?

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Lutz Pfannenstiel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.