Premier League-Livestream: Chelsea - Burnley am 22.04.

Zwischen Platz 3 und 6 geht es fürchterlich eng zu, hier einen Rang zu verlieren, kann Millionen kosten – und Chelsea steckt mittendrin.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Chelsea - Burnley am 22.04. um 21:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Man City - Tottenham am 20.04. um 13:30 Uhr

Jürgen Klopp sieht ganz genau hin: Man City hat im Fernduell um den Titel ein hartes Restprogramm, auf der anderen Seite geht es für Tottenham um Platz 4.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 13:15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

West Ham - Leicester am 20.04. um 16:00 Uhr

Zwischen Platz 6 und 7 klafft in England ein riesiges Loch, Leicester kann immerhin noch "Best of the Rest" werden – gewinnt Manchester City den FA Cup, reicht das für die UEFA Europa League.

Kommentator: Andreas Renner

Cardiff - Liverpool am 21.04. um 17:00 Uhr

Bloß nicht bei einem Abstiegskandidaten stolpern: Liverpool muss in den entscheidenden Wochen vor allem noch gegen Teams aus dem Tabellenkeller ran, hier kann Jürgen Klopps Team die nötige Reife beweisen.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 16:45 Uhr.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.