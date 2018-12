Premier League-Livestream: Cardiff - Tottenham am 01.01.

Die Spurs spielen um die Champions-League-Plätze, während Cardiff gegen den Abstieg kämpft. Der Aufsteiger konnte noch nie gegen Tottenham gewinnen, nicht einmal ein Treffer gelang den Walisern gegen Hotspur. Setzt sich der Favorit erneut durch - alle bisherigen Premier-League-Duelle gegen Cardiff endeten 1:0 - oder gelingt den Bluebirds erstmals ein Dreier gegen die Londoner?

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Moritz Volz



Premier League Livestreams

Watford - Newcastle (Delayed) am 29.12. um 01:00 Uhr

Der FC Watford empfängt am 20. Spieltag der Premier League Newcastle United an der Vicarage Road. Das Team von Rafael Benitez hatte zuletzt Probleme bei Watford. Der letzte Auswärtssieg gegen Watford ist über acht Jahre her. Ob sie diesen Fluch brechen oder die Hornets wieder zustechen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller

Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12. um 01:00 Uhr

Im Turf Moor empfängt der FC Burnley am 20. Spieltag der Premier League West Ham United. Die Hammers konnten das Hinrundenspiel 4:2 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze war damals der Brasilianer Felipe Anderson, der im Sommer von lazio Rom verpflichtet wurde. Auf DAZN erfährst du, ob er erneut knipsen kann.

Kommentator: Christian Rupp

Everton - Leicester am 01.01. um 01:00 Uhr

Everton und Leicester City eröffnen den 21. Spieltag in der Premier League. Der Meister von 2016 konnte in Englands höchster Spieklasse erst einmal im Goodison Park gewinnen. Gelingt den Foxes diesmal ein Dreier oder ziehen sie wieder den Kürzeren?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Ralph Gunesch

