Premier League-Livestream: Cardiff - Chelsea am 31.03.

Für die Gastgeber ist es die erwartet schwierige Saison, in der es nur um den Klassenerhalt geht. Chelsea braucht für den Einzug in die Champions League einen Endspurt, drei Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 4.

Kommentator: Robbie Hunke / Experte: Max Nicu



Premier League Livestreams

Fulham - Man City am 30.03. um 13:30 Uhr

Für die Londoner sind die Chancen auf den Verbleib in der Liga schwindend gering, Manchester City braucht unbedingt drei Punkte im Rennen um die Meisterschaft.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 13:15 Uhr.

Man United - Watford am 30.03. um 16:00 Uhr

Vor der Länderspielpause kam Uniteds Liga-Lauf unter Ole Gunnar Solskjaer mit der Niederlage bei Arsenal vorerst zu einem Ende. Trotzdem ist die Chance auf Platz 4 noch realistisch – Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen das achtplatzierte Watford.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Ralph Gunesch

Liverpool - Tottenham am 31.03. um 17:30 Uhr

Achtung, Rutschgefahr! Am 32. Spieltag steht für Liverpool eines der härtesten Duelle der verbliebenen Saison an. Eine Chance im Titelrennen, aber auch eine Gefahr im Fernduell mit Manchester City. Für Tottenham geht es wohl nur noch um Platz drei.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:15 Uhr.

