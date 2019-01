Premier League-Livestream: Cardiff - Bournemouth am 02.02.

Verfolge den 25. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Bournemouth ist zu Gast im Cardiff City Stadium. Das erste Duell der Saison verlor der Aufsteiger 0:2. Bournemouth hat einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge, Cardiff hängt deutlich weiter unten in der Tabelle.

Kommentator: Ruben Zimmermann



Der Sensationsmeister von 2016 reist zum - kommenden Meister? Die Anfield Road empfängt Leicester City am 24. Spieltag der Premier League. Liverpool spürt mit jedem Spiel den Druck noch mehr, die Sehnsucht der Fans nach 29 Jahren ist unermesslich.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Chelsea - Huddersfield am 02.02. um 01:00 Uhr

An der Stamford Bridge empfängt der FC Chelsea Huddersfield Town. In der Premier League gewann Huddersfield noch noch nie gegen die Blues. Und auch diesmal sind die Voraussetzungen schlecht für die Mannschaft von Jan Siewert, die in der Tabelle einfach nicht entscheidend nach oben kommt.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Michael Hofmann

