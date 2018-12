Premier League-Livestream: Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12.

Im Turf Moor empfängt der FC Burnley am 20. Spieltag der Premier League West Ham United. Die Hammers konnten das Hinrundenspiel 4:2 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze war damals der Brasilianer Felipe Anderson, der im Sommer von lazio Rom verpflichtet wurde. Auf DAZN erfährst du, ob er erneut knipsen kann.

Kommentator: Christian Rupp





Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Southampton - West Ham am 27.12. um 01:00 Uhr

Zum Abschluss des 19. Spieltages der Premier League empfängt Southampton die Londoner Mannschaft von West Ham United. Für Southampton gilt es die Abstiegszone schnellstmöglich zu verlassen. Ob der neue Coach der Saints, Ralph Hasenhüttl, in seinem zweiten Heimspiel im St. Mary's Stadium punkten kann, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Watford - Newcastle (Delayed) am 29.12. um 01:00 Uhr

Der FC Watford empfängt am 20. Spieltag der Premier League Newcastle United an der Vicarage Road. Das Team von Rafael Benitez hatte zuletzt Probleme bei Watford. Der letzte Auswärtssieg gegen Watford ist über acht Jahre her. Ob sie diesen Fluch brechen oder die Hornets wieder zustechen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller

Crystal Palace - Chelsea am 30.12. um 01:00 Uhr

Kurz vor dem neuen Jahr duellieren sich am 20. Spieltag der Premier League Crystal Palace und der FC Chelsea. Das letzte Match gegen die Blues im Selhurst Park konnten die Eagles 2:1 gewinnen. Können sich Hazard und Co. dafür revanchieren?

Kommentator: Robbie Hunke / Experte: Michael Hofmann

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.