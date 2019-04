Premier League-Livestream: Burnley - Man City am 28.04.

Pep Guardiolas Auswahl muss sich nach dem Derby im Old Trafford nun wieder in der Fremde behaupten: diesmal gegen die "Clarets" aus der zweiten Tabellenhälfte.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 14:50 Uhr.



Liverpool - Huddersfield am 26.04. um 21:00 Uhr

Der sichere Absteiger zu Gast an der Anfield Road: Drei Punkte sind für Liverpool ein Muss im Kampf um den Titel.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Jan Platte / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Tottenham - West Ham am 27.04. um 13:30 Uhr

Zwei Siege, 6:0 Tore – Tottenham muss seine bisher perfekte Bilanz im neuen Stadion ausbauen, wenn es wieder in die UEFA Champions League gehen soll.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Max Nicu

Man United - Chelsea am 28.04. um 17:30 Uhr

Es ist noch nicht lange her, da galten beide Teams fast als gesetzt für die UEFA Champions League – jetzt müssen sie im direkten Duell gewinnen, um noch Chancen auf die Top 4 zu haben.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 17:15 Uhr.

