Premier League-Livestream: Brighton - Watford (Delayed) am 02.02.

Im Amex Stadium empfangt Bighton and Hove Albion den FC Watford. Im Hinspiel setzte sich Watford dank eines Doppelpacks des Uruguayers Roberto Pereyra 2:0 durch. Am 25. Spieltag der Premier League will das Überraschungsteam aus Watford erneut zuschlagen.

Kommentator: Claus Müller



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brighton - Watford (Delayed) am 02.02. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Liverpool - Leicester am 30.01. um 01:00 Uhr

Der Sensationsmeister von 2016 reist zum - kommenden Meister? Die Anfield Road empfängt Leicester City am 24. Spieltag der Premier League. Liverpool spürt mit jedem Spiel den Druck noch mehr, die Sehnsucht der Fans nach 29 Jahren ist unermesslich.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Chelsea - Huddersfield am 02.02. um 01:00 Uhr

An der Stamford Bridge empfängt der FC Chelsea Huddersfield Town. In der Premier League gewann Huddersfield noch noch nie gegen die Blues. Und auch diesmal sind die Voraussetzungen schlecht für die Mannschaft von Jan Siewert, die in der Tabelle einfach nicht entscheidend nach oben kommt.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Michael Hofmann

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.