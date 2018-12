Premier League-Livestream: Brighton - Crystal Palace (Delayed) am 04.12.

Crystal Palace ist am 15. Spieltag der Premier League zu Gast bei Brigton & Hove Albion. In dieser Saison ist Brigton im heimischen Amex Stadium in guter Form. Mit den Fans im Rücken konnten die Seagulls unter anderem Manchster United 3:2 besiegen.

Kommentator: Ruben Zimmermann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brighton - Crystal Palace (Delayed) am 04.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Man City - Bournemouth am 01.12. um 01:00 Uhr

Manchester City empfängt am 14. Spieltag der Premier League Bournemouth. City ist mit Liverpool das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Gelingt den Gästen aus Bournemouth die Überraschung? Die Antwort gibts hier!

Kommentator: Ruben Zimmermann / Experte: Sebastian Kneißl

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Liverpool - Everton am 02.12. um 01:00 Uhr

Das 214. Merseyside Derby live auf DAZN! Liverpool trifft am 14. Spieltag auf Everton. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen gab es zwar noch eine Punkteteilung, der bislang letzte Sieg gelang den Toffees allerdings vor über acht Jahren. Keine einfache Aufgabe gegen die heimstarken Jungs von Jürgen Klopp. Vorberichte ab 17:00 Uhr

Moderation: Daniel Herzog / Kommenator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

West Ham - Cardiff (DELAYED) am 04.12. um 01:00 Uhr

West Ham United empfängt am 15. Spieltag im Olympiastadion von London Cardiff City. Der Aufsteiger aus Wales sucht noch nach der Form und hängt aktuell im Tabellenkeller fest. Die Gastgeber aus London sind davon auch nicht allzu weit entfernt. Mit einem Sieg verschaffen sie sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen, ein Erfolg der Waliser würde die untere Tabellenregion noch enger zusammenschieben.

Kommentator: Jogi Hebel

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.