Premier League-Livestream: Bournemouth - Brighton (Delayed) am 22.12.

18. Spieltag in der Premier League: Der AFC Bournemouth empfängt Brighton & Hove Albion. Die Gastgeber werden versuchen, die Punkte im Vitality Stadium zu behalten und somit den Abstand in der Tabelle zum heutigen Gegner zu vergrößern. Ob es ihnen gelingt, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller



Premier League Livestreams

Wolverhampton - Liverpool am 21.12. um 01:00 Uhr

Den 18. Spieltag der Premier League eröffnet Jürgen Klopps FC Liverpool im Molineux Stadium bei den Wolverhampton Wanderers. Vor knapp sieben Jahren trafen beide Teams zuletzt in der Liga aufeinander. Die Reds konnten damals einen 3:0-Auswärtssieg feiern. Können Mohamed Salah und Co. erneut auf fremden Platz triumphieren?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Helge Payer. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

West Ham - Watford (Delayed) am 22.12. um 01:00 Uhr

Im Olympiastadion London empfängt West Ham United den FC Watford. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld und können deshalb die Punkte gut gebrauchen. Erst recht, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Ein Duell auf Augenhöhe also. Wer sich durchsetzt, siehst Du auf DAZN.

Kommentator: David Macour

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.