Premier League-Livestream: Arsenal - Tottenham am 02.12.

Am 14. Spieltag der Premier League kommt es zum North London Derby zwischen Arsenal London und den Tottenham Hotspur. Die Spurs haben 2010 zuletzt gegen Arsenal gewonnen. Ein spannendes Spiel wird erwartet. Denn die Gunners sind in der Saison bislang sehr Heimstark, die Spurs hingegen auswärts. Wer das Spiel für sich entscheidet, siehst du live auf DAZN! Vorberichte ab 14:50 Uhr.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth



Premier League Livestreams

Cardiff - Wolverhampton am 30.11. um 01:00 Uhr

Der 14. Spieltag der Premier League auf DAZN! Den Anfang machen die Aufsteiger Cardiff und Wolverhampton. Letzte Saison, in der zweiten Liga, gingen die beiden Begegnungen an die jeweilige Gastmannschaft. Kann Cardiff den Heimvorteil nutzen oder die Wolves erneut auswärts im Cardiff City Stadium zuschlagen?

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Moritz Volz

Man City - Bournemouth am 01.12. um 01:00 Uhr

Manchester City empfängt am 14. Spieltag der Premier League Bournemouth. City ist mit Liverpool das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Gelingt den Gästen aus Bournemouth die Überraschung? Die Antwort gibts hier!

Kommentator: Ruben Zimmermann / Experte: Sebastian Kneißl

Liverpool - Everton am 02.12. um 01:00 Uhr

Das 214. Merseyside Derby live auf DAZN! Liverpool trifft am 14. Spieltag auf Everton. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen gab es zwar noch eine Punkteteilung, der bislang letzte Sieg gelang den Toffees allerdings vor über acht Jahren. Keine einfache Aufgabe gegen die heimstarken Jungs von Jürgen Klopp. Vorberichte ab 17:00 Uhr

Moderation: Daniel Herzog / Kommenator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

