Premier League-Livestream: Arsenal - Leicester am 22.10.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es inzwischen rund bei Mesut Özil und Co.! Zum Abschluss des 9. Spieltags geht es im heimischen Emirates Stadium gegen Leicester City. Kann Arsenal die Siegesserie fortsetzen und in der Premier League zum siebten Mal in Folge gewinnen?

Moderator: Tobi Wahnschaffe/ Kommentator: Uli Hebel / Experte: Helge Payer. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Premier League Livestreams

Chelsea - Man United am 20.10. um 02:00 Uhr

Zum Auftakt des 9. Spieltags siehst du das Gipfeltreffen zwischen dem FC Chelsea und Manchester United live auf DAZN! Der viel kritisierte Jose Mourinho kehrt also mal wieder an die Stamford Bridge zurück. Mit Chelsea erwartet ihn ein harter Gegner. In den letzten zwölf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, blieb das jeweilige Auswärtsteam immer sieglos!

Kommentator: Marco Hagemann / Moderator: Alex Schlüter (Vorlauf ab 13:15 Uhr).

Everton - Crystal Palace am 21.10. um 02:00 Uhr

9. Spieltag in der Premier League, frisch aus der Länderspielpause zurück! Gut erholt sind hoffentlich auch die Teams von Marco Silva und Roy Hodgson. Beide Teams kamen nur mittelmäßig in die Saison, wer von beiden kann nun im Goodison Park für Furore sorgen?

Kommentator: Tino Polster / Experte: Benny Lauth

