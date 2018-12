Premier League-Livestream: Arsenal - Fulham am 01.01.

Am 21. Spieltag empfängt Arsenal Aufsteiger Fulham. Die Cottagers spielen gegen den Abstieg, im Emirates warten auf Schürrle und Co. allerdings erfolgreiche Gunners, die in dieser Spielzeit um die Champions-League-Plätze kämpfen. Fulham konnte in der Premier League noch nie ein Auswärtsspiel gegen Arsenal gewinnen, ändert sich das nun?

Moderator: Uli Hebel / Kommentator: Robbie Hunke / Experte: Moritz Volz. Vorberichte ab 15:45Uhr.



Premier League Livestreams

Watford - Newcastle (Delayed) am 29.12. um 01:00 Uhr

Der FC Watford empfängt am 20. Spieltag der Premier League Newcastle United an der Vicarage Road. Das Team von Rafael Benitez hatte zuletzt Probleme bei Watford. Der letzte Auswärtssieg gegen Watford ist über acht Jahre her. Ob sie diesen Fluch brechen oder die Hornets wieder zustechen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller

Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12. um 01:00 Uhr

Im Turf Moor empfängt der FC Burnley am 20. Spieltag der Premier League West Ham United. Die Hammers konnten das Hinrundenspiel 4:2 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze war damals der Brasilianer Felipe Anderson, der im Sommer von lazio Rom verpflichtet wurde. Auf DAZN erfährst du, ob er erneut knipsen kann.

Kommentator: Christian Rupp

Everton - Leicester am 01.01. um 01:00 Uhr

Everton und Leicester City eröffnen den 21. Spieltag in der Premier League. Der Meister von 2016 konnte in Englands höchster Spieklasse erst einmal im Goodison Park gewinnen. Gelingt den Foxes diesmal ein Dreier oder ziehen sie wieder den Kürzeren?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Ralph Gunesch

