Premier League-Livestream: Arsenal - Burnley am 22.12.

Am 18. Spieltag der Premier League empfängt Arsenal Burnley im Emirates Stadium. Die Gunners wollen weiterhin um einen Champions-League-Platz mitspielen, während Burnley jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht. Feiert das Team von Unai Emery einen Heimsieg oder können die Clarets in London überraschen?

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu



Wolverhampton - Liverpool am 21.12. um 01:00 Uhr

Den 18. Spieltag der Premier League eröffnet Jürgen Klopps FC Liverpool im Molineux Stadium bei den Wolverhampton Wanderers. Vor knapp sieben Jahren trafen beide Teams zuletzt in der Liga aufeinander. Die Reds konnten damals einen 3:0-Auswärtssieg feiern. Können Mohamed Salah und Co. erneut auf fremden Platz triumphieren?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Helge Payer. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

West Ham - Watford (Delayed) am 22.12. um 01:00 Uhr

Im Olympiastadion London empfängt West Ham United den FC Watford. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld und können deshalb die Punkte gut gebrauchen. Erst recht, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Ein Duell auf Augenhöhe also. Wer sich durchsetzt, siehst Du auf DAZN.

Kommentator: David Macour

