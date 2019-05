Premier League-Livestream: Arsenal - Brighton am 05.05.

Mit drei Niederlagen hintereinander ist Arsenal die formschwächste Mannschaft der Top 6 und braucht am vorletzten Spieltag einen Heimsieg, um den Druck auf das viertplatzierte Chelsea hochzuhalten.

Kommentator: Jogi Hebel / Sebastian Kneißl





Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Arsenal - Brighton am 05.05. um 17:30 Uhr!

Premier League Livestreams

Everton - Burnley am 03.05. um 21:00 Uhr

Everton kämpft um Platz sieben, der für die Qualifikation zur UEFA Europa League reichen könnte. Gegen Burnley sind die Toffees der Favorit.

Kommentator: Uli Hebel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bournemouth - Tottenham am 04.05. um 13:30 Uhr

Um seine Position in den Top 4 Englands zu zementieren, braucht Tottenham drei Punkte bei Bournemouth, das den Klassenerhalt sicher hat.

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Tobias Gensler

Huddersfield - Man United am 05.05. um 15:00 Uhr

United hat noch eine kleine Chance auf die UEFA Champions League bei drei Punkten Rückstand auf Rang 4 – Huddersfield droht derweil der Rekord für die meisten Saison-Niederlagen der Premier-League-Ära.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Tobias Gensler

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.