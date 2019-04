Ligue 1-Livestream: Toulouse - Nantes am 07.04.

Nantes gastiert am 31. Spieltag der Ligue 1 bei Toulouse. Der letzte Sieg von Toulouse über Nantes geht bis ins Jahr 2014 zurück. Gelingt diesmal der lang ersehnte Erfolg?



Wenige Tore, extreme Spannung: Bei den letzten acht Aufeinandertreffen zwischen Bordeaux und Marseille fielen nie mehr als zwei Treffer. Im Kampf um die Champions-League-Plätze darf Marseille nicht nachlassen.

Duell zweier Welten am 31. Spieltag: Für die Gastgeber sind drei Punkte Pflicht, um an Lille und der Chance auf eine direkte Qualifikation für die Champions League dranzubleiben – Dijon hofft nur noch auf die Relegation.

Am 31. Spieltag bekommt wohl nur der Sieger dieser Partie noch eine kleine Chance auf die Europa League.

